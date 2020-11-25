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ترشيح محمد بن زايد ونتنياهو لجائزة نوبل للسلام

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:50 ص
ترشيح محمد بن زايد ونتنياهو لجائزة نوبل للسلام الشيخ محمد بن زايد
كتب محمد جمال

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رشح اللورد دايفد ترمبل، الحائزعلى جائزة نوبل للسلام، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لجائزة نوبل للسلام، بعد توقيع معاهدة السلام التاريخية بين البلدين، ووفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى، رشح اللورد ترمبل، الشيخ محمد بن زايد وبنيامين نتنياهو للجائزة فى نسختها المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وفاز ترمبل، الوزير الأول السابق لإيرلندا الشمالية، بالجائزة في عام 1998 لجهوده في إيجاد حل سلمي للصراع في إيرلندا الشمالية، ووفقا لقوانين الجائزة، فإن ترشيح أحد الفائزين السابقين بالجائزة يجب أن يتم مناقشته من قبل اللجنة المنظمة.

ولاقت معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، التي تم توقيعها في سبتمبر الماضي، ترحيبا واسعا من السياسيين والمسؤولين من كافة أنحاء العالم، باعتبارها خطوة تدعم أمن المنطقة واستقرارها.


الشيخ محمد بن زايد

نتنياهو

نوبل

جائزة نوبل

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