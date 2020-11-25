بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني

كتب أحمد حمادة

وقعت غرفة القاهرة التجارية ممثلة في لجنة المرأة بروتوكول تعاون مشترك مع معهد بحوث الإنتاج الحيواني يتضمن التعاون في تنظيم ورش عمل للشباب ، وتشجيعهم على بدء مشروعات متناهية الصغر في مجال رعاية وتربية الحيوان وتصنيع منتجات الألبان.

وقع عن غرفة القاهرة أحمد الوسيمي نائب رئيس الغرفة نيابة عن المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، وعن معهد بحوث الحيوان الدكتور مصطفي عبد الرازق إبراهيم مدير المعهد.

وقال أحمد الوسيمي إن البروتوكول هدفه التعاون بين الطرفين لتنظيم دورات تدريبية نظريًا وعمليًا ، والاستفادة من خبرات الجانبين في إفادة المواطنين الراغبين في البدء في مشروعات متناهية الصغر في مجال الإنتاج الحيواني ، وتصنيع منتجات الألبان بمختلف أنواعها وكافة ما يتعلق بالإنتاج الحيواني.

وقالت الدكتورة ليلى البيلي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس لجنة المرأة إن هذا البروتوكول ضمن سلسلة الفعاليات التي تقوم بها لجنة المرأة لمساندة الشباب والأسر المنتجة في مختلف القطاعات ، وتنظيم ورش عمل سواء داخل الغرفة أو خارجها بالتعاون مع الجهات المختلفة.

ولفتت د. ليلى البيلي إلى أنه من خلال هذا البروتوكول سيكون هناك تعاون جديد تضيفه لجنة المرأة إلى أنشطتها المختلفة ، والإرشاد والتدريب على كل ما يتعلق بالإنتاج الحيواني بالتعاون بين الطرفين .

من جانبه قال الدكتور مصطفي عبد الرازق إنه سيتم تنظيم دورات تدريبية وإرشادية في جميع المحطات البحثية ، وتربية الحيوان وتصنيع منتجات الألبان وغيرها في هذا المجال ، وسيتم توفير كوادر ومتخصصين ممن لديهم الكفاءة والخبرة بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني لتقديم الدورات التدريبية بما يحقق هدف البروتوكول .