بدء إجراءات تسليم موقع إنشاء محطة رفع صرف صحى بقرية الشقيفى بقنا‎

قنا صابر سعيد

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أولى أعمال إخلاء محطة مياه الشقيفى الارتوازية، وتسليم الموقع للشركة المنفذة لمشروع إنشاء محطة رفع صرف صحى، والذى سيخدم قرية الشقيفى بمركز أبوتشت، ضمن مشروع صرف صحى متكامل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية جنوب الصعيد.

وأوضحت شركة مياه قنا، أن مشروع الصرف الصحى بقرية الشقيفى يتكون من ثلاث مراحل وهما "محطة رفع صحى، خط طرد، وشبكة انحدار صرف صحى".

وأشارت إلى أن نسبه الأعمال بشبكة انحدار الصرف الصحى بقرية الشقيفى بلغت 96% من الأعمال بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه، ضمن مشروعات تنميه صعيد مصر وتمويل البنك الدولى.

وأضاف المهندس أسعد، مدير فرع الشركة بمركز أبوتشت، أنه سيتم إخلاء موقع محطة رفع صرف صحى بقرية بخانس للشركة المنفذة للبدء فى التنفيذ وتقدر تكلفة مشروع صرف صحى قرية بخانس بنحو 83 مليون جنيه وتتكون من "شبكة انحدار وخط طرد ومحطة رفع".