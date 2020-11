باراك أوباما يحث الأمريكيين على ارتداء الكمامات خلال احتفالات عيد الشكر

شدد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال احتفالات عيد الشكر فى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهمية ارتداء الكمامات والاحتفال افتراضيا عبر شبكة الإنترنت إن أمكن.

وقال باراك أوباما عبر حسابه الرسمي على تويتر مساء اليوم الأربعاء:"فلنقم جميعًا بدورنا في عيد الشكر هذا للحفاظ على سلامة الناس وصحتهم، احتفل افتراضيا إذا استطعت، البس قناعا، وكالعادة استمع إلى الخبراء، الخيارات التي تقوم بها يمكن أن تنقذ الأرواح".

Let’s all do our part this Thanksgiving to keep people safe and healthy. Celebrate virtually, if you can. Wear a mask. And as always, listen to the experts. The choices you make could save lives.