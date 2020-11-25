وكان وزير الصحة ردولف انشوبير، قد أعلن أمس، أن حملة توزيع لقاح كورونا الجديد من المقرر أن تبدأ في أوائل يناير المقبل.

يُشار إلى أن الخبراء يتوقعون حدوث الموجة الثالثة من وباء كورونا هذا الشتاء في أوروبا عقب احتفالات عيد الميلاد والتي يرجح أن تشهد تهاونًا في قيود الخروج والحجر المنزلي .