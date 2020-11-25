المتهم بقتل زوجته بعد ضبطها فى أحضان عشيقها: "هي اللي رمت نفسها"

كتب عبد الله محمود

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية لأقوال عامل متهم بقتل زوجته عقب ضبطها في أحضان عشيقها بالمرج، وأكد أنه لم يقتل زوجته نافيا التهمة الموجهة إليه. وأضاف أنه يوم الواقعة وعقب عودته إلي المنزل وجد زوجته في أحضان رجل غريب، فانتابه الغضب الشديد وانهال عليها وعلي عشيقها بالضرب.

وأضاف أن زوجته فرت من خوفها منه ثم ألقت بنفسها من شرفة منزلها. وأمرت النيابة بإخلاء سبيله. كما استمعت النيابة لأقوال عشيق المجني عليها الذي نفي وجود علاقة غير شرعية مع المجني عليها، ولكن التحريات أثبتت كذب روايته لتأمر النيابة بحبسه علي ذمة التحقيق ووجهت له تهمة الزنا.

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عشيق ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق كما أمرت باخلاء سبيل الزوج بعدما تبين أنه لم يلق المجني عليها من شرفة شقتهم بالطابق السابع وأنها اثناء هروبها من شدة الضرب الذي تعرضت له علي يد الزوج القت بنفسها لتسقط قتيلة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها عن وجود كسر في الجمجمة وكسور متفرقة في إنحاء جسدها أسفرت عن وفاتها.

وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المرج، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بسقوط سيدة من أعلى أحد العقارات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها كسور وكدمات متفرقة بجسدها وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها.

وبإجراء التحريات تبين أن زوج المجنى تعدى عليها بالضرب المبرح عقب ضبطهما عارية في أحضان عشيقها على سرير نومهما، مما دفعها لمحاولة الهرب منه فألقت بنفسها من شرفة الشقة. وتمكن رجال المباحث من ضبط الزوج، وبمواجهته اعترف بالاعتداء بالضرب على الزوجة ولكنه نفى ألقائها من شرفة المنزل.