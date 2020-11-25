اليوم السابع
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اللجنة العامة بالدائرة الرابعة بأسيوط.. خير الله 52 ألف صوت وجلال 49 ألفا

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:58 ص
اللجنة العامة بالدائرة الرابعة بأسيوط.. خير الله 52 ألف صوت وجلال 49 ألفا فرز الأصوات
أسيوط - هيثم البدري

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أعلنت للجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب فى الدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط، والتى تضم قسم شرطة ابوتيج ومركز ابوتيج وصدفا والغنايم، البيان الإحصائى لنتائج فرز الأصوات.
 
وكشف البيان الإحصائى ان عدد الذين أدلوا بأصواتهم 95407 صوتا، وبلغ عدد الاصوات الباطلة 5679 وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 89728 بينما حصل المرشح الحسيني عيسي جلال علي 49338 صوتا، وحصل المرشح طارق حسين محمود علي 42492، وعلاء الدين خيرالله علي 52881، وأمين طنطاوى علي 34745.
 
وبدأ القضاة المشرفين على اللجان الفرعية فى عمليات فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت فى التاسعة مساء وذلك لإعداد الحصر العددي للأصوات التى أدلى بها الناخبين فى كل لجنة فرعية وما حصل عليه كل مرشح ثم إرساله إلى اللجان العامة التى تقوم بمراجعته وتجميع الحصر العددي لدائرة الانتخابية الواحدة.
 
وعقب قيام اللجان العامة بتلقى نتائج اللجان الفرعية تقوم بإعادة مراجعة محاضر الاقتراع والفرز والتدقيق فى النتائج ثم تجميعها وإعداد حصر عدد لمجموع نتائج اللجان الفرعية فى الدائرة الانتخابية الواحدة وإعلان هذا الحصر ثم إرساله إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التى بدأت بالفعل فى تلقى نتائج المحافظات تباعا.
ووفقا لنص القانون فأن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات حيث مقرر أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم الاثنين المقبل 30 نوفمبر.
 
يذكر أن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى أجريت فى الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر، ويومي 23 و24 نوفمبر فى الداخل بدوائر 13 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعدها بالجولة الأولى من تلك المرحلة.
وحسم 32 مرشحا مقاعدهم من الجولة الأولى لهذه المرحلة بينما تنافس فى جولة الإعادة منها 218 مرشحا على 109 مقعدا بعد تأجيل انتخابات دائرة ديرمواس بالمنيا لأجل غير مسمى بسبب حكم قضائى بعودة مرشح لسباق الانتخابات والمخصص لها مقعد واحد.
 
وأجريت الإعادة في 13 محافظة كالآتي: محافظة الجيزة بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة الفيوم بين 14 مرشحين على 7 مقاعد، وفى محافظة المنيا بين 30 مرشحين على 15 مقعد، وفى محافظة الوادى الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة بنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وفى محافظة سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعد، وفى محافظة قنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، وفى محافظة مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين. 
 
ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.
 
 
 
 
 
 
 

 


نتيجه الاعاده

بدء الفرز

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