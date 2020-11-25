القوى العاملة: طرحنا مع الجانب السعودى إنشاء مصنع للعطور بمصر

كتب محمود راغب

اطمأن الدكتور إيهاب عبد الحميد، قنصل مصر فى الرياض، على أحوال 2000 موظف مصرى يعملون فى 477 فرعا للشركة العربية للعود داخل المملكة العربية السعودية، خلال الزيارة التى قام بها بدعوى من الشركة بالرياض.



والتقى القنصل العام المصرى، ونائبه أحمد يوسف، والملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى، والملحق العمالى كريم أبو السعود، الشيخ عمر بن عبد العزيز الجاسر رئيس مجلس إدارة شركة العربية للعود بمقرها بحي السليمانية، لافتا إلي أن الشركة تعتبر رائدة فى صناعة العطور وتمتلك أكثر من 900 فرع حول العالم، منها 47 فرعا فى مصر.



تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض.



وتناول اللقاء بحث المشاريع التنموية للشركة وطرح فكرة الاستثمار فى مصر عن طريق إنشاء مصنع للعطور فى إحدى المناطق الصناعية الاستثمارية.



عرض القنصل العام كافة المزايا التى ستحصل عليها الشركة بمجرد البدء فى الاستثمار في مصر، وبصفة خاصة في ظل النهضة الاقتصادية والنمو الاقتصادى الذى تمر بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تم إلقاء الضوء على أهمية وكفاءة العامل المصري ودوره ومكانته المتميزة في التحول الاقتصادي الذي تمر به المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد .



وفى نفس السياق أشار مدير الموارد البشرية إلي أن عدد العاملين المصريين فى الشركة يتخطى كافة أعداد العاملين من الجاليات الأخرى ، حيث يصل في كافة فروعها أكثر من 2000 عامل مصرى يعملون في 477 فرعاً داخل المملكة.



وفى ختام اللقاء تم تفقد مصنعي المواد الخام، والتعبئة والتغليف، فضلا عن مستودعات التخزين للشركة، وتم الالتقاء بالعمالة المصرية لمتابعة أحوالهم وتحفيزهم على العمل وإشعارهم بوجود القيادة دائماً خلفهم لمؤازرتهم وتقديم كافة المساعدات الممكنة.