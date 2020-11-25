القبض على عامل قتل صديقه لسرقة هاتفه المحمول فى عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط عاطل قتل صديقه داخل شقته لسرقة هاتفه المحمول، لمرورة بضائقه مالية فى منطقة عين شمس.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم احمد طارق رئيس مباحث قسم قسم شرطة عين شمس مفادة العثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بأرضية صالة الشقة محل سكنه وبها إصابات وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وأقر نجله بأنه اكتشف الواقعة وسرقة هاتفه المحمول وحافظة نقوده.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة عامل، "له ملعومات جنائية" ومقيم بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بمسكنه وإقامته بمفرده، اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منه، وسرقة محتويات مسكنه.

وأضاف أنه توجه لمسكن المجنى عليه بتاريخ الواقعة، وعقب قيام الأخير باستضافته وإعداد مشروب له قام بمغافلته وبادره بطعنة باستخدام سلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من أعلى منضدة بصالة الشقة "المعثور عليه بمحل الواقعة"، ما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته، واستولى على هاتفه المحمول وحافظة نقوده وبداخلها (مبلغ مالى- فيزا كارت- متعلقات شخصية)، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها.