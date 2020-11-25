القبض على إرهابى ينتمي لـ"داعش" في كركوك

وكالات

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الأربعاء، عن القاء القبض على "إرهابي" موزع أرزاق وينقل السلاح لعناصر "داعش" في كركوك، وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد الارهابيين بناحية الرياض في محافظة كركوك، وهو مطلوب وفق احكام المادة ٤ إرهاب".