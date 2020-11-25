اليوم السابع
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خالد صلاح
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العراق يسجل 2438 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:53 م
العراق يسجل 2438 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة خلال 24 ساعة فريق طبى لمكافحة فيروس كورونا
بغداد (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 2438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و55 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك حسبما أفادت قناة " السومرية نيوز" العراقية اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية، سجلت أمس الثلاثاء 2292 إصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تم تسجيل 35 حالة وفاة، وذكرت الوزارة - في بيان لها أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية - أنه تماثل 2130 مصاباً للشفاء من كورونا، كما تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت الاثنين، تسجيل 2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 537 ألفًا و457 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء الاثنين، أن هناك 2202 حالة قد تماثلت للشفاء؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء 467 ألفًا و654 حالة تعافي أي بنسبة 87%.. بينما تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع المجموع الكلي لحالات الوفاة إلى 11 ألفًا و996 حالة في عموم العراق.

 

 


العراق

كورونا

فيروس كورونا

الصحه العراقيه

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