العالم يضطر لفرض قيود جديدة لمكافحة كورونا مع اقتراب الإصابات من 60 مليونا

باريس (رويترز)

اضطرت البلدان فى أنحاء العالم لتطبيق إجراءات عزل عام جديدة لمكافحة فيروس كورونا قبيل عطلة عيد الميلاد وبقية العطلات مع اقتراب عدد الإصابات من 60 مليونا اليوم الأربعاء فيها ناشد مسؤولون أمريكيون الشعب بالبقاء فى المنازل خلال عطلة عيد الشكر.

ومن المتوقع أن تسفر العطلة التى توافق مطلع الأسبوع عن زيادة جديدة فى حالات الإصابة بالفيروس فى الولايات المتحدة، التى تسجل أعلى عدد من الإصابات بالمرض فيما تجاوزت حصيلة الوفيات اليومية بها الألفين أمس الثلاثاء وهى أعلى حصيلة يومية منذ مطلع مايو أيار.

وصعدت أسواق الأسهم العالمية بدعم من آمال التوصل إلى لقاح ناجح بفضل جهود شركات فايزر وأسترازينيكا ومودرنا.

لكن من غير المرجح أن يكون أى لقاح معتمد متوفرا على نطاق واسع قبل شهور فيما يصر العلماء على ضرورة استمرار توخى الحذر ويدرس سياسيون فرض قيود خلال عطلة عيد الميلاد فى ظل الموجة الثانية من الجائحة.

وأعلنت ألمانيا اليوم الأربعاء تسجيل زيادة قياسية فى الوفيات بكوفيد-19 حيث أودى المرض بحياة 410 أشخاص فى الأربع والعشرين ساعة الماضية قبيل اجتماع 16 حاكما اتحاديا مع المستشارة أنجيلا ميركل لمناقشة تمديد إجراءات العزل العام إلى ديسمبر وعطلة عيد الميلاد والعام الجديد.

كما أعلنت إيطاليا وفاة 853 شخصا بالمرض أمس الثلاثاء مقارنة مع 630 فى اليوم السابق وتمثل أعلى حصيلة يومية منذ 28 مارس.

لكن فى فرنسا تراجع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس وكذلك أعداد من يعالجون فى المستشفيات من المرض بشدة بسبب إجراءات العزل العام التى دخلت أسبوعها الرابع.

وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء إنه من الممكن البدء فى عملية التطعيم ضد كورونا بحلول نهاية العام.

وأضاف أن فرنسا ستبدأ تخفيف إجراءات العزل العام فى مطلع الأسبوع كى يتسنى إعادة فتح المتاجر والمسارح ودور السينما بحلول عيد الميلاد وإتاحة الفرصة لتجمع العائلات فى العطلة.

وفى بريطانيا تم الاتفاق على تخفيف القيود خلال عطلة عيد الميلاد. وقال وزير المالية ريشى سوناك إن الحكومة ستنفق 280 مليار جنيه استرلينى (374 مليار دولار) هذا العام لمساعدة البلد فى اجتياز آثار الجائحة.

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من تخفيف إجراءات العزل العام على نحو أسرع من اللازم.

ومددت ليتوانيا والنرويج القيود المفروضة لمكافحة الفيروس حتى منتصف ديسمبر، ويلقى الرئيس المنتخب جو بايدن كلمة اليوم الأربعاء يسلط فيها الضوء على التحديات التى تواجه الأمريكيين مع اقتراب عطلة عيد الشكر وكذلك التحديات التى فشل الرئيس دونالد ترامب فى التصدى لها على مدى العام الماضى وحتى الأيام الأخيرة من فترته الرئاسية.