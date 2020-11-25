اليوم السابع
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الصحة تكشف تفاصيل إنشاء أول مصنع لجمع البلازما لتحقيق اكتفاء ذاتى من مشتقات الدم

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 08:20 م
الصحة تكشف تفاصيل إنشاء أول مصنع لجمع البلازما لتحقيق اكتفاء ذاتى من مشتقات الدم الدكتور إيهاب سراج الدين مدير خدمات بنوك الدم القومية
كتب وليد عبد السلام

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كشف الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات بنوك الدم القومية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل أول مشروع لعمل مصنع لجمع البلازما لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات الدم، ليكون بذلك أول مصنع فى أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاجها، مؤكدا أنه جار إنشاء 12 مركزا للبدء فى جمع البلازما من المتبرعين لتوفير جميع مشتقات الدم.

وقال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات بنوك الدم القومية، التابعة لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات تليفزيونية، إن الـ12 مركزا مقرر إنشائهم فى القاهرة ( العجوزة ، العباسية ، دار السلام) والمنيا وطنطا والإسكندرية، وتابع: سيتم افتتاح مراكز آخرى فى الإسماعيلية سوهاج وقنا وستتوالى الافتتاحات فى باقى المحافظات حتى يكتمل العدد بواقع 12 مركزا .

وأضاف سراج الدين، أنه تم توفير الأجهزة الخاصة بعمليات فصل البلازما كما أنه جار تدريب الموادر اللازمة للتنفيذ المشروع القومى لجمع البلازما .

وأوضح أن المشروع القومى لجمع البلازما سيتم على مراحل والمرحلة الأولى تتضمن افتتاح 12 مركزا، وتابع: المشروع يستهدف الوصول إلى 300 ألف متبرع سنويا، مشيرا إلى أن المشروع شراكة كبرى بين مصر وكوريا الجنوبية، وتحديدا فى مع شركة SK بلازما الكورية.

وقال إنه سيتم البدء فى جمع البلازما قى مصر مع تصنيعها فيما بعد فى كوريا حتى بناء مصنع فى مصر لتصنيعها، مضيفا أن مصر لا تمتلك التكنولوجيا الخاصة بالتصنيع وهو ما جعلها تلجأ لشراكات مع دول أجنبية لعامل خبرة فى المجال، مشيرا إلى أن المشروع سيكتمل بإنشاء المصنع خلال 4 سنوات من بدء المرحلة الأولى.

واستطرد: يستهدف المشروع تأمين احتياجات الدولة من مشتقات البلازما، وبصفة خاصة (ألبومين-  فاكتور8، إيميونوجلوبيلين)، والسعى للتصدير إلى الدول الأفريقية، منوها فى هذا الصدد بأنّ مراحل المشروع 3، وهى مراكز تجميع البلازما، والتصنيع لدى الغير بهدف إنتاج مشتقات البلازما، ثم مرحلة إنشاء وبناء المصنع المحلى ونقل التكنولوجيا.

وأشار إلى أنّ محور تجميع البلازما يشمل تجهيز المراكز هندسيا، وإمداد المراكز بالأجهزة والمعدات، وإعداد غرف التجميد، إضافة إلى نظام الميكنة والتوظيف والتدريب على الجودة والاعتماد.

وفيما يخص الأجهزة والمعدات، نوه إلى أنّها تنقسم إلى كراسى تبرع، وأجهزة فصل البلازما، و"فريزرات"، وأجهزة لحام، مشيرة إلى إعداد المواصفات الفنية للأجهزة والمستهلكات وأجهزة التحاليل.

يشار إلى أن البلازما هى الجزء السائل من الدم الذى يحتوى على الماء والأملاح والإنزيمات والأجسام المضادة والبروتينات الأخرى، وإنه أكبر مكون فردى (حوالى 55%) من دم الإنسان وهو ما يتبقى بعد إزالة خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية والمكونات الخلوية الأخرى.

 


الصحة

مشتقات الدم

بنوك الدم

بنوك الدم القومية

مصنع لجمع البلازما

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