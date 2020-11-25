اليوم السابع
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الصحة العالمية: 1 من 3 نساء بجميع أنحاء العالم يشهدن عنفا بدنيا أو جنسيا

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 06:32 م
الصحة العالمية: 1 من 3 نساء بجميع أنحاء العالم يشهدن عنفا بدنيا أو جنسيا المرآة
كتب هيثم سلامة

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يحتفل العالم اليوم الموافق 25 من نوفمبر، باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، حتى 10 من ديسمبر الذى يوافق اليوم العالمى لحقوق الإنسان، يتم إضاءة المعالم المميزة حول العالم خلال هذه الفترة تضامنا مع الحملة.

ونشر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، عبر حسابه بموقت وتويتر "إنفوجراف"، وعلق قائلًا:" اليوم هو اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة.. 1 من 3 نساء فى جميع أنحاء العالم يشهدن عنفًا بدنيًا أو جنسيًا".

 

 

المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية
المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية

وأوضحت: "أخذ العنف ضد المرأة أشكالاً متعددة: عنف العشير الحميم، بما فى ذلك العنف البدنى والجنسى والنفسى، العنف الجنسى، تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، الزواج القسرى والمبكر، قتل النساء، الاتجار بالنساء". 

المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية
المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية

 

يشار إلى أنه وللعام الثانى على التوالى أضاء المجلس القومى للمرأة مبناه الرئيسى من اليوم ولمدة 16 يوما باللون البرتقالى لمشاركة العالم الاحتفال ببدء فعاليات الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة والتى يحتفل بها كل عام فى الفترة من 25 من نوفمبر، والذى يوافق اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، حتى 10 من ديسمبر الذى يوافق اليوم العالمى لحقوق الإنسان، حيث يتم إضاءة المعالم المميزة حول العالم خلال هذه الفترة تضامنا مع الحملة.

 

وأشارت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى أن قضية العنف ضد المرأة قضيه خطيرة وتحتاج إلى ايجاد حلول لها وبحث سبل التصدى لجميع اشكالها وأنواعها، مشيرة أن الحكومة المصرية تولى أهمية كبيرة لمواجهة هذه المشكلة والقضاء عليها وذلك فى ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتى تتضمن محور الحماية والتشريعات والمنبثقة من رؤية مصر 2030، وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015-2020، مشدده على أهميه التوعية والتعريف بالقوانين والتى تعد عاملا أساسى لمواجهة المشكلة، وهو ما يحرص المجلس على القيام به من خلال الانشطة والحملات على اختلافها وتنوعها والتى تنفذها فروع المجلس بالمحافظات للوصول إلى السيدات والأهالى فى كل مكان.


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