اليوم السابع
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الصحة العالمية: "كورونا" ينشط فى الشتاء وهذه أعراضه الجديدة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 07:25 م
الصحة العالمية: "كورونا" ينشط فى الشتاء وهذه أعراضه الجديدة فيروس كورونا
إبراهيم سعيد

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قالت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا المستجد، ينشط بشكل كبير فى الشتاء، ولذلك يجب تجنب انخفاض درجات الحرارة، لأن الطقس البارد، هو من أهم أسباب زيادة أعداد الإصابات بكورونا مؤخرا، مشيرة إلى أن الفيروس موجود طول أيام السنة.
 
وأضافت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "DMC"، أنه لا يوجد اختلافات بين أعراض الإصابة بالفيروس في الموجة الأولى منه والثانية، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف أعراض جديدة له، وأهمها إصابة الجهاز الهضمي، وافتقاد الشم والتذوق، واعتلال الجهاز العصبي.
 
وأشارت إلى أن البرتوكولات العلاجية، تختلف من حالة لأخرى، مؤكدة أن الفيروس ليس له علاج، ولكن سرعة اكتشاف المرض أهم ما يساعد على العلاج.
 
وعن اللقاحات لفيروس كورونا، أوضحت أن منظمة الصحة العالمية ستحدد آليات لتوحيد أسعار اللقاحات الصحة بعد ثبوت أمانها وكفائتها.
 

 


الدكتورة مها الرباط

منظمة الصحة العالمية

برنامج اليوم

فيروس كورونا

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