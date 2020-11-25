شهد مراسم تقديم أوراق الاعتماد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام.



وأكد السفير أبو الخير - خلال اللقاء - حرص مصر المستمر على التعاون الوثيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجميع أجهزة الجامعة، وكذلك استمرار دعم مصر لكافة أنشطتها في شتى المجالات تعزيزًا للعمل العربي المُشترك، خاصةً خلال الفترة الراهنة التي تشهد العديد من التحديات التي تواجه العالم العربي، والتي تتطلب المزيد من التنسيق بين الدول الأعضاء.



من جانبه، رحب أمين عام جامعة الدول العربية بتولي السفير أبو الخير لمهامه مندوبًا دائمًا لمصر لدى الجامعة، معربًا عن تطلع الأمانة العامة للمزيد من التنسيق والتعاون المُثمرين مع الجانب المصري، خاصةً في ضوء تولي مصر لرئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية.