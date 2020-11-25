اليوم السابع
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الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 06:21 م
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السجن المشدد 6 سنوات لعامل للإتجار فى المخدرات بقنا‎

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 06:14 م
السجن المشدد 6 سنوات لعامل للإتجار فى المخدرات بقنا‎ حبس
قنا صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عيسي سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفي، وأحمد عبد الحي قوره، وبأمانة صلاح عبد الرحيم، بالسجن المشدد لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات.

تعود أحداث الواقعة إلي فبراير 2020 حينما  تلقي مركز شرطة قنا معلوما ت عن اتجار عامل في المخدرات، ويدعي شاذلي. ع، 31 عاما، عامل، مقيم بمركز قنا، بالإتجار فى المخدرات،  وتوجهت قوة أمنية  داخل مسكنه  التي فتشت المنزل، عثر علي كيس أسود بداخله قطع حشيش، ومواد مخدرة مختلفة الأنواع ، وسلاح أبيض.

وكشفت التحريات أن المتهم  امتلك الحشيش المخدر بغرض الإتجار به، وترويجه  علي عملائه مستخدما أدوات نقل مختلفة ، وأحيلت القضية إلي محكمة جنايات قنا التي قضت علي المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات، في القضية المقيدة برقم 462، لسنة 2020 كلي قنا.

 


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