اليوم السابع
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الداخلية تستخرج بطاقات رقم قومي لمرضى بمنازلهم

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 11:55 ص
الداخلية تستخرج بطاقات رقم قومي لمرضى بمنازلهم الأحوال المدنية
كتب محمود عبد الراضي

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لبى قطاع الأحوال المدنية التماس 4 حالات إنسانية من (كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوى الإحتياجات الخاصة والحالات الصحية الحرجة) وتقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم .. حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بمحال إقامتهم ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .                   

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

 

 


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