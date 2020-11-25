اليوم السابع
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الداخلية البحرينية: دوريات قطرية أوقفت زورقين تابعين لخفر السواحل

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:57 م
الداخلية البحرينية: دوريات قطرية أوقفت زورقين تابعين لخفر السواحل زورق بحرى
كتب سمير حسنى ووكالات

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قالت الداخلية البحرينية، إن دوريات قطرية أوقفت زورقين تابعين لخفر سواحل البحرين، وأضافت أن الزورقين كانا يشاركان في تمرين بحري شمال "فشت ديبل"، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.

وقالت البحرين، إن التصرف القطري يتعارض مع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون.

وحسب وكالة أنباء البحرين، أشارت وزارة الداخلية إلى أنها سوف تقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربه عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها.

 


قطر

البحرين

دول الخليج

زورق بحري

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