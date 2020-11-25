اليوم السابع
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الجيش الوطني اليمني يسقط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي بمديرية باقم

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 09:39 ص
الجيش الوطني اليمني يسقط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي بمديرية باقم طائرة مسيرة - ارشيفية
وكالات

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أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم طائرة مسيرة في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي اليمن، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.
وذكر قائد الكتيبة الرابعة في اللواء ٦٣ مشاة جبلي العقيد قحطان الشرعبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) أن مدفعية الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة كانت تحاول اختراق أجواء المناطق للرصد والتجسس على مواقع الجيش في مديرية باقم بصعدة، مشيراً إلى أن غرفة الرصد والاستطلاع رصدت الطائرة فور دخولها سماء مديرية باقم.

الجيش الوطني اليمني

الميليشيات الحوثية

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اليمن

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