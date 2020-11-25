اليوم السابع
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الجارديان: مخاوف حكومية من "أزمة اقتصادية شاملة" فى بريطانيا بسبب بريكست

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 09:47 م
الجارديان: مخاوف حكومية من "أزمة اقتصادية شاملة" فى بريطانيا بسبب بريكست بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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كشفت وثيقة مسربة، عن مخاوف حكومة بوريس جونسون من احتمال حدوث "أزمة اقتصادية شاملة" فى نهاية الفترة الانتقالية لبريكست، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وجاء فى الإحاطة السرية لمكتب مجلس الوزراء تحذير للمسؤولين من الاحتمال المتزايد لحدوث صعوبات كبيرة في الأشهر الأولى من عام 2021 - بغض النظر عما إذا تم إبرام صفقة تجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى.

وحذرت الإحاطة، التى نشرت صحيفة "الجارديان" تفاصيلها، من "الخطر الملحوظ" لمشاكل الخروج من السوق الموحدة بينما لا تزال البلاد في قبضة جائحة الفيروس التاجي.

تتضمن الوثيقة التى تم إعدادها في سبتمبر بعض الافتراضات التي تم وضعها فى خطة العام الماضي استعدادا لسيناريو عدم وجود صفقة - ولكن يقال إنها تقدم تحذيرات أكثر صرامة بسبب تفشي كوفيد-19 المستمر.

ووفقا للوثيقة، يخشى أن تتأثر إمدادات الأدوية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، حيث يتوقع المخططون "معدل تدفق أقل بنسبة 60-80% من المستويات الحالية".

على الرغم من أن الحكومة أعلنت عن عقود عبّارات جديدة في أكتوبر للمساعدة في وصول الإمدادات إلى المملكة المتحدة، إلا أن الإحاطة تحذر من أن "الدرجة العالية من التغيير" التي يحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و "التفشى الشتوي الكبير" لكوفيد سيكون لهما تأثير ضار على خدمات الصحة الوطنية وقطاع الرعاية .

وذكرت الوثيقة أن "الوباء سيستمر في الحد من قدرة قطاع الصحة والرعاية على الاستعداد والاستجابة لنهاية الفترة الانتقالية".

وأضافت أن الرعاية الصحية والاجتماعية قد تشهد "مستوى مستدامًا من اضطراب النظام" حتى أبريل على الأقل.


بريكست

كورونا

بوريس جونسون

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى

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