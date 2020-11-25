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التحالف العربى: تدمير لغم بحرى زرعته ميليشيا الحوثى جنوب البحر الأحمر

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 08:27 م
التحالف العربى: تدمير لغم بحرى زرعته ميليشيا الحوثى جنوب البحر الأحمر التحالف العربى
كتب أحمد عرفة

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أكد التحالف العربى في اليمن، الذى تقوده المملكة العربية السعودية، اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته الميليشيا الحوثية الإرهابية جنوب البحر الأحمر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقال التحالف العربى في اليمن،: اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من طراز "صدف".

وأشار التحالف العربى في اليمن، إلى إزالة وتدمير 164 لغما بحريا نشرتها ميليشيات الحوثي عشوائيا.

وأوضح التحالف العربى، أن اعتداءات الحوثي بدعم إيران تهدد الأمن البحري في باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

 


التحالف العربى

البحر الاحمر

مليشيا الحوثي

الحوثيون

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