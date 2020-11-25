اليوم السابع
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البطريرك المارونى يؤكد احتياج لبنان حكومة إنقاذية من خارج الأحزاب السياسية

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:35 م
البطريرك المارونى يؤكد احتياج لبنان حكومة إنقاذية من خارج الأحزاب السياسية مار بشاره بطرس
أ ش أ

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قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، إن لبنان يحتاج إلى حكومة إنقاذية استثنائية وغير سياسية أو حزبية، وتكون قادرة على العمل وإنهاض البلاد من خلال إجراء سلسلة طويلة من الإصلاحات.
 
وأشار بطريرك الموارنة -في تصريح عقب لقاء عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء- إلى أن الأزمات المتفاقمة التي يشهدها لبنان، تقتضي ألا يكون هناك أي تأخير إضافي في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
 
وشدد على ضرورة أن يتعاون رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية سويا في سبيل إنجاز تأليف الحكومة الجديدة بما يحقق خير البلاد، وقال "ليس مقبولا أن يمر شهر على التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، ونحن لا زلنا نراوح مكاننا بل ويُخشى أن نعود إلى الوراء لأن عدم التقدم هو تقهقر".
 
ويسود التعقيد مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في ظل الخلافات القوية بين القوى السياسية على توزيع الحقائب السيادية والخدمية الأساسية، وصراع عدد من الأحزاب والتيارات السياسية على حقائب وزارية بعينها، ووجود عقبة أساسية تتعلق بالتمثيل الوزاري المسيحي، وسط تخوف من فشل كافة المساعي لتأليف حكومة جديدة لاسيما مع تصلب المواقف السياسية وتصاعد التوتر بين الفرقاء السياسيين وارتفاع الأصوات المعترضة والمطالبة بحصص وزارية.

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لبنان

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الأحزاب السياسية

ميشيل عون

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مار بشاره بطرس الراعي

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