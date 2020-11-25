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الأقباط يبدأون اليوم صيام الميلاد لمدة 43 يوما

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 03:00 ص
الأقباط يبدأون اليوم صيام الميلاد لمدة 43 يوما عيد الميلاد المجيد
كتب مايكل فارس

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يبدأ الأقباط الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، صوم الميلاد المجيد، وعلى مدار 43 يومًا، ليحتفلوا بعدها بعيد الميلاد المجيد 7 يناير، والذى يقابل فى الشهور القبطية 29 كيهك.
 
وتختلف الكنائس المصرية فى مواعيد بدء صوم الميلاد، ومن ثم مواعيد الاحتفال به، فتتبع كنيسة الروم الأرثوذكس، التقويم الغربى، وقد بدأت الصيام يوم 15 نوفمبر الجارى.
 
ومن المقرر أن يبدأ الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم 25 ديسمبر، بعد صيام قرابة 40 يوما، فيما تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر بعيد الميلاد بنفس التقويم الغربي الموافق 25 ديسمبر، بعد صيام 15 يوما يبدأ في 9 ديسمبر، فيما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفق التقويم القبطى يوم 29 كيهك الموافق لـ7 يناير المقبل، بعد صيام 43 يوما يبدأ فى 25 نوفمبر الجارى.
 

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