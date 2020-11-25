اليوم السابع
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خالد صلاح
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الأسهم الأوروبية تصعد بدعم تخفيف قيود الفيروس وآمال لقاح كورونا

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 10:39 ص
الأسهم الأوروبية تصعد بدعم تخفيف قيود الفيروس وآمال لقاح كورونا اسهم - صورة أرشيفية
رويترز

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تماسكت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر اليوم الأربعاء، إذ ظلت المعنويات مرتفعة بدعم تخفيف للقيود المرتبطة بفيروس كورونا في المنطقة وتنامي الآمال في أن لقاحا سيكون جاهزا قريبا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، إذ ارتفعت أسهم الخدمات المصرفية 1.6 بالمئة بعد أن أفاد تقرير بأن البنك المركزي الأوروبي قد يشير إلى رفع حظر عن توزيعات أرباح البنوك العام المقبل.

وواصلت أسهم الطاقة الصعود، إذ استمرت الزيادة في أسعار الخام بدعم آمال في تعاف سريع للطلب على الوقود.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 لأسهم القيادية في لندن 0.4 بالمئة، كما ربح كاك 40 الفرنسي 0.4 بالمئة في التعاملات المبكرة.

 


الأسهم الأوروبية

فيروس كورونا

المؤشر ستوكس

البنك المركزي الأوروبي

المؤشر فايننشال تايمز

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