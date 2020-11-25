اليوم السابع
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الأدوات المنزلية تعلن استقرار أسعار الدفايات من العام الماضى

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:00 ص
الأدوات المنزلية تعلن استقرار أسعار الدفايات من العام الماضى فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية
كتب أحمد حمادة

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أكد فتحى الطحاوى نائب رئيس نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدفايات لم تشهد أى ارتفاع خلال هذا الموسم، مشيرا إلى وجود كميات تلبى احتياجات السوق المحلى سواء من الصناعة المصرية أو المجمعة داخليا أو الكميات المستوردة.

وناشد الطحاوى فى تصريحات خاصة لليوم السابع بضرورة اتباع المستهلك الإرشادات الخاصة بالدفاية قبل التشغيل وذلك حفاظا على سلامتهم وامنهم، وذلك حتى لا تنتج كوارث كما حدث فى الأعوام السابقة نتيجة الاستخدام الخاطئ للدفايات.

وأضاف الطحاوى أنه يجب على المستهلك أن يتأكد من الضمان وتشغيل الدفاية قبل الشراء وضرورة أن يراجع مع البائع طريقة العمل والتحذيرات الخاصة بتشغيلها.

يذكر أن العام الماضى شهد أكثر من واقعة خلال فترة الشتاء بسبب الاستخدامات السيئة للدفايات فى المنازل المصرية إضافة إلى تخوف الكثيرين من انتشار المصانع غير المرخصة والتى تنتج أنواع غير معروفة للدفايات فى السوق المحلى.

 


الدفايات

دفاية

الأدوات المكنزلية

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