من جانبه، قال رئيس لجنة القضاء على الفساد فيلي باهوري، إن الوزير يخضع الآن للاستجواب في مقر اللجنة بجنوب جاكرتا".

وكان مسؤول باللجنة قد أعلن أن الاعتقال جاء بسبب تصدير صغار جراد البحر في مخالفة لحظر مفروض مسبقاً، وسط مخاوف تتعلق بالتأثير على استدامة مثل هذه الكائنات.