اعتقلت لجنة القضاء على الفساد فى إندونيسيا صباح اليوم الأربعاء، وزير الشئون البحرية ومصائد الأسماك، إدهى برابوو بسبب شبهات فساد، وقال نائب رئيس اللجنة، نواوي بومولانجو - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - إن العملية تمت صباح اليوم، وإن الوزير يخضع الآن للاستجواب" .
من جانبه، قال رئيس لجنة القضاء على الفساد فيلي باهوري، إن الوزير يخضع الآن للاستجواب في مقر اللجنة بجنوب جاكرتا".
وكان مسؤول باللجنة قد أعلن أن الاعتقال جاء بسبب تصدير صغار جراد البحر في مخالفة لحظر مفروض مسبقاً، وسط مخاوف تتعلق بالتأثير على استدامة مثل هذه الكائنات.
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