إندونيسيا تسجل 5534 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، 5 آلاف و534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حصيلة قياسية جديدة .
ونقلت صحيفة "جاكرتا البوست" المحلية، في نسختها الإلكترونية، عن وزارة الصحة الأندونيسية أنه بتسجيل الحالات الجديدة، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 في إندونيسيا إلى 511 ألفا و836 حالة، كما سجلت الوزارة 114 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في البلاد إلى 16 ألفا و225 وفاة.
كما تم تسجيل 4 آلاف و494 حالة تعاف جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي في إندونيسيا إلى 429 ألفا و807 حالات، فيما لا تزال هناك 65 ألفا و804 حالات نشطة.
إندونيسيا تسجل 5534 إصابة جديدة بفيروس كوروناالأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:18 م
كورونا فى إندونيسيا - أرشيفية
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سجلت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، 5 آلاف و534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حصيلة قياسية جديدة .
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