اليوم السابع
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إعدام 15 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر ضبطت بحوزة صاحب مخزن في عابدين

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:19 م
إعدام 15 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر ضبطت بحوزة صاحب مخزن في عابدين سجائر - أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على 15 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر، تم ضبطها بحوزة صاحب مخزن قبل بيعها للمستهلكين، لفحصها وإعداد تقرير عنها تمهيدا لإعدامها. وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش التجارى وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على صاحب مخزن بحوزته 15 ألف علبة سجائر مجهول المصدر، قبل بيعها على المواطنين في عابدين ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا بضبط (15160 علبة سجائر ماركات مختلفة) بحوزة (مسئول عن مخزن سجائر بدون ترخيص - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من "السجائر" مجهولة المصدر وجميعها مهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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