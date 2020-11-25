إعدام أغذية متنوعة و 320 لتر عصائر والبان فى حملة لصحة الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية حملة على المنشآت الغذائية، لضمان جودته الأغذية المعروضة للبيع والكشف عن صلاحيتها حيث تم المرور على 260 منشأة وتحرير 127 محضر جنح صحية لوجود مخالفات فى هذه المنشأت.

كما تم التوصية بغلق 90 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص إشتراطات وعدم وجود ترخيص، كما تم خلال هذه الحملات إعدام 1315 كيلو أغذية متنوعة وكذلك 320 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمى وتغير فى الخواص الطبيعية، كما تم إرسال 360 عينة تم أخذها وإرسالها الى المعامل للفحص.

كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا فى المحلات التى تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التى لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا فى نقل الكثير من الأمراض، وأكد مكى على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

جاء ذلك فى إطار خطة مديرية الصحة بالدقهلية وبناء على توجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وتعليمات الدكتورة أيمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة الى فرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة وذلك لشن وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية.