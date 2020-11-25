إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بمركز سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط مركز شرطة سوهاج برئاسة الرائد أحمد صقر رئيس وحدة مباحث المركز من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية تونس دائرة المركز بسبب خلافات الجوار ولهو الأطفال، نتج عنها إصابة 4 من المشاركين في المشاجرة، تم ضبط طرفى المشاجرة ، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من العميد محمد علام مأمور مركز سوهاج بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية تونس دائرة المركز وتم ضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد صقر رئيس وحدة مباحث المركز أن المشاجرة بين طرف أول حامد ت ف 65 سنة عامل مصاباً " اشتباه كسر بعظام الجمجمة " ونجله مصطفي ح ت ف 41 سنة عامل وأحمد ض ف 61 سنة عامل مصابين "بكسور بالزند الأيسر " وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين طرف ثان أحمد م ا م 48 سنة عامل مصاباً " جرح قطعي بالكتف الأيسر " وعماد ا ع 32 سنة عامل وعمر ض م ا 40 سنة عامل الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها 00 بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.