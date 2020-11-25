اليوم السابع
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الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 07:00 م
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إحالة 57 طبيب وممرض بـ 6 وحدات صحية بالقناطر للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 05:40 م
إحالة 57 طبيب وممرض بـ 6 وحدات صحية بالقناطر للتحقيق لتغيبهم عن العمل خلال المرور على الوحدات الصحية
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى هشام سليمان نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية، بمتابعة الوحدات الصحية بقرى مركز القناطر الخيرية بقطاع سندبيس "الوحدة الصحية بسندببس وأجهور الصغرى وقرنفيل والبرادعة وبهادة وعزبة الصغير"، وذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية.

وشملت جولة نائب رئيس المدينة المرور على الوحدات الصحية بـ "سندببس وأجهور الصغرى وقرنفيل والبرادعة وبهادة وعزبة الصغير"، حيث تبين خلالها تغيب عن العمل بدون إذن 57 ما بين طبيب وممرض وإدارى، جاءت على النحو التالى، 39 طبيب و18 ممرض وإدارى.

وأكد نائب رئيس المدينة، أنه تم مخاطبة مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغيبين عن العمل، وذلك لضبط أداء وحسن سير العمل والحفاظ على الصحه العامه فى ظل وباء كورونا.


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تغسيب عن العمل

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