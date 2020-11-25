إحالة مسجل خطر للجنايات بتهمة قتل عامل فى دار السلام

كتب ـ كريم صبحى

أمرت نيابة دار السلام، بإحالة مسجل خطر لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل عامل بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة دار السلام، مفاده تلقية بلاغا من الأهالى بوجود جثة شخص بأحد شوارع عزبة خير الله.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة المقتول، بإجراء التحريات دلت أن تاجر مخدرات قام بطعنه بسكين وقتله بسبب خلافات بينهم، وفر هاربا، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء الحادث، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.