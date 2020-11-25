اليوم السابع
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إحالة العاملين بمركزى شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 06:02 م
إحالة العاملين بمركزى شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، هانى حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والدكتور ناصر السيد أخصائى بالإدارة لمتابعة مراكز الشباب بإدارتى شباب بنها وكفر شكر، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتكثيف المتابعة لمراكز الشباب.

وشملت المتابعة مراكز شباب "أتريب، كفر سعد، ميت راضى، جمجرة الكبرى، كفر على شرف الدين، كفر منصور، مدينة كفر شكر، ميت الدريج، الإصلاح الزراعى ببنها، المنشية ببنها"

وأكدت لجنة المتابعة، على التزام مراكز شباب "أتريب، جمجرة الكبرى، كفر على شرف الدين، كفر منصور، مدينة كفر شكر، ميت الدريج، الإصلاح الزراعى ببنها، المنشية ببنها"، بالفتح وانضباط العاملين بالمراكز.

كما وجدت اللجنة مراكز شباب "كفر سعد، ميت راضى"، مغلقة فى ظل غياب العاملين فى أوقات العمل الرسمية، كما أكدت لجنة المتابعة على ضرورة التزام العاملين بالحضور خلال أوقات العمل الرسمية، وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر.

ومن ناحيته أمر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تغيبهم.


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