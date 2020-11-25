"أوقاف الأقصر" تعقد إجتماع حول "الاستخدام الرشيد للفضاء الالكترونى" للأئمة

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ مع قيادات الدعوه بالمديرية، وهم كلا من وكيل المديرية ومدير الدعوه ورؤساء الأقسام بالمديرية والمدير الإدارى للمديرية، اليوم الأربعاء الموافق 2020/11/ 25، وذلك بمقر الديوان العام لمديرية أوقاف الأقصر، وذلك لوضع خطة عمل لعقد هذه الدورات لجميع العاملين بالمديرية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم مؤخراً تقديم تلك الهدية التى شملت 37 مجموعة كتب من سلسلة رؤية بهدف توزيعها على مدارس الأقصر المختلفة، وذلك من مدارس إبتدائية ومدارس إعدادية ومدارس ثانوية ومدارس فنية على مستوى المحافظة، للمساهمة فى إثراء الفكر الدينى لدى الأبناء من الطلبة والطالبات فى هذه المدارس، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية معالى الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفى إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم ممثله فى كلا من مديرية أوقاف الأقصر ومديرية التربية والتعليم بالأقصر.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تم التنبيه على كل من رئيس قسم المساجد الحكومية والأهلية ومسئول المخازن بإدارت أوقاف بندر الأقصر والبياضية والطود والزينية والقرنة وإسنا وحاجر كومير والنمسا وأرمنت وأصفون، بالحضور إلى مقر المخازن بالمديرية، حيث تمت موافاة إدارة المخازن بالمديرية بيان بأسماء من تم تسليمهم مطبوعات الوزارة، وذلك على النحو التالى:- "مسلسل _ اسم الإمام _الوظيفه _الاداره _ الرقم القومى _ رقم الهاتف _ أسماء المطبوعات التى تم تسليمها له _ اسم المسجد الذى يعمل به _ عنوان المسجد _توقيع المستلم"، على أن يكون البيان مذيلاً بتوقيع رئيس قسم المساجد بالإدارة ومسؤول المخازن بالإدارة ومدير الإدارة وممهورا بخاتم الإدارة، بالإضافة إلى التعليمات الصادرة من المديرية سابقاً والخاصة بهذا الأمر، على أن يتم إرسال البيان ورقياً وكذلك إلكترونياً ببرنامج الكتابة Word على واتس مدير عام المديرية.