أهمية تنظيم الأسرة.. فى ندوة لمركز إعلام المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

نظم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مجلس مدينة المنيا (إدارة المرأة والأمومة والطفولة) والوحدة المحلية بقرية البرجاية بالمنيا ندوة إعلامية بعنوان "أهمية تنظيم الأسرة" بقاعة الوحدة المحلية بقرية البرجاية بالمنى حاضر فيه الدكتور أسماء جمال رفاعى مسئول بإدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة بالمنيا.

دار اللقاء حول مفهوم تنظيم الأسرة والهدف الرئيسى منه والإيجابيات المترتبة على التنظيم وأثر ذلك على صحة الأم وأبنائها وعلى إستقرار الأسرة؛ كما تحدث محاضر اللقاء عن المباعدة بين فترات الحمل ودورها فى تقليل نسب وفيات الأطفال وأن عملية تنظيم الأسر الهدف منها توفير فرص تعليم أفضل للأبناء وعدد أسرة أكثر بالمستشفيات والتمتع بوسائل مواصلات أفضل وأيضاً توفير مسكن مناسب لكل أسرة وذلك فى إطارالحملة القومية للتوعية بالقضية السكانية وتحت شعار "فكر وإختار.. تنظيم الأسرة أحسن قرار".

وقال عن المباعدة بين فترات الحمل ودورها فى تقليل نسب وفيات الأطفال وأن عملية تنظيم الأسر الهدف منها توفير فرص تعليم أفضل للأبناء وعدد أسرة أكثر بالمستشفيات والتمتع بوسائل مواصلات أفضل وأيضاً توفير مسكن مناسب لكل أسرة.

وألمحت إلى دور الرائدات الريفيات فى توعية الناس بمخاطر الحمل المبكر وأهمية تنظيم الأسرة والوسائل المناسبة والآمنة فى التنظيم.