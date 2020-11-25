اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط تسجل 48.24 دولار لبرنت و45.18 للخام الأمريكي

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:13 م
أسعار النفط تسجل 48.24 دولار لبرنت و45.18 للخام الأمريكي النفط
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت أسعار النفط اليوم، 48.24 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 38 سنتا، أو ما يوازي 0.8 ٪ وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45.18 دولار مرتفعا بمقدار 27 سنتا، أو ما يوازي 0.6 ٪.
 
 
 
وارتفع النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم، إذ تجاهلت السوق تقريرا بالقطاع أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع، ليتواصل بذلك صعود دعمته آمال في أن يدعم لقاح لكوفيد-19 الطلب على النفط وفقا لرويترز. 
 
 
وأغلق كلا الخامين أمس الثلاثاء على أعلى مستوى منذ السادس من مارس حيث ارتفع النفط  4% ملامسا ذرى لم يبلغها منذ مارس حيث أثار لقاح ثالث واعد للوقاية من فيروس كورونا الآمال في تعافي الطلب على الوقود في حين شرع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في إجراءات انتقاله إلى البيت الأبيض.
 
 
 
من المقرر أن تجتمع أوبك+، والتي تضم أعضاء من منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، ومن المحتمل أن تناقش تمديد تخفيضات الإنتاج للعام المقبل نتيجة ضعف الطلب مع تزايد الإصابات بكوفيد-19.

النفط

اسعار النفط

النفط اليوم

سعر البترول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة