اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم 19جنيها فى المزرعة و33 جنيها المجمدة

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:15 م
أسعار الدواجن اليوم 19جنيها فى المزرعة و33 جنيها المجمدة الدواجن
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 25- 11- 2020 استقرارا فى السوق المحلى، وفقا لما أكدته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة. وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، إن أسعار الدواجن في المزرعة 19 - 20 جنيها من المزرعة، و سعرها للمستهلك يتراوح بين22-25 جنيها للكيلو. 
 
 
 
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن سعر الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا. 33.جنيها، وأن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33جنيها. 
وواصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، التوسع فى موافقات تراخيص تشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، من خلال تسهيلات قطاع الثروة الحيوانية والداجنة للحصول على موافقات التشغيل، ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان، وزيادة المعروض منها فى الأسواق والحد من الاستيراد، ودعمًا لصغار المربيين والمشروعات الصغيرة.
 
وأوضح التقرير، أن التوسع فى إصدرا تراخيص مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى ، وذلك تفعيلاً للقرارات الوزارية أرقام 773 و368 لسنة 2017 الصادرة من وزارة الزراعة، بشأن إصدار تراخيص التشغيل لجميع أنشطة الإنتاج الحيوانى ومعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية معاملة النشاط الزراعى، والموافقة على هذه المشروعات تأتى فى إطار سعى الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمربيين والنهوض بالإنتاج المحلى.
 

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