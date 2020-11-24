اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

67 مليون دولار تراجعا للواردات المصرية من البرازيل.. أهمها اللحوم

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 09:00 ص
67 مليون دولار تراجعا للواردات المصرية من البرازيل.. أهمها اللحوم لحوم برازيلية - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت بيانات حكومية، تراجع الواردات المصرية من البرازيل فى الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 250 مليون و354 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 317 مليون و698 ألف دولار فى شهر أغسطس عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 67 مليون و344 ألف دولار.

وترصد البيانات الواردة فى نشرة التجارة الخارجية، أن البرازيل جاءت فى المركز الرابع ضمن قائمة أكبر 5 دول تستورد منها مصر لشهر أغسطس الماضى، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من تلك الدول نحو مليار و815 مليون و495 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 2 مليار و222 مليون و601 ألف دولار، بتراجع بلغت قيمته 407 مليون و106 ألف دولار.

وضمت قائمة أبرز الواردات المصرية من البرازيل كلا من اللحوم بقيمة 115 مليون و432 ألف دولار فى أغسطس الماضى، مقابل 116 مليون و542 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 67 مليون و344 ألف دولار، يليها الحبوب وبلغت قيمتها 78 مليون و978 ألف دولار، مقابل 92 مليون و534 ألف دولار، بتراجع بلغ 13 مليون و556 ألف دولار، إلى جانب واردات عجينة الورق بقيمة بلغت 7 ملايين و551 ألف دولار، مقابل 3 ملايين و98 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 4 ملايين و453 ألف دولار، وأخيرا المراجل والآلات بقيمة 6 ملايين و142 ألف دولار، مقابل 3 ملايين و974 ألف دولار، بزيادة مليونى و168 ألف دولار.


واردات مصر

واردات البرازيل

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"جهاز الإحصاء " يوضح كثافة الأطفال فى التعليم العام والأزهرى..انفو جراف

السبت، 21 نوفمبر 2020 02:30 ص

جهاز الإحصاء يعلن أسباب انخفاض معدل البطالة لـ7.3٪ بالربع الثالث.. عودة الأنشطة اليومية المعتادة إلى طبيعتها.. والتخفيف التدريجي للقرارات الاحترازية لاحتواء كورونا المستجد.. و513 ألف تراجع فى أعداد المتعطلين

الأحد، 15 نوفمبر 2020 11:30 ص

"جهاز الإحصاء " ارتفاع إيرادات السكك الحديدية لـ 248.7 مليون جنيه

الجمعة، 06 نوفمبر 2020 05:00 ص

جهاز الإحصاء يرصد مبادرات الحكومة لحماية الفئات الأولى بالرعاية.. 88.5 %من الأسر المصرية تحت مظلة منظومة الدعم الغذائى بـ 84.5مليار جنيه لدعم السلع التموينية.. وارتفاع دعم الإسكان الاجتماعي لـ5.7 مليار جنيه

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 10:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة