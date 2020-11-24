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ولا توجد مشاكل فنية على الموقع الإلكترون..

52 ألف مواطن سجلوا بياناتهم على موقع الصندوق لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 12:12 م
52 ألف مواطن سجلوا بياناتهم على موقع الصندوق لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى
كتب أحمد حسن

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مى عبد الحميد: بيع 340 ألف كراسة شروط و131 ألف مواطن سددوا مقدمات الحجز 

أكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن هناك 52 ألف مواطن سجلوا على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى، وذلك للحجز فى وحدات الإعلان المطروحة حاليا والتى تتضمن 100 ألف وحدة لمحدودي الدخل و25 ألف وحده لمتوسطي الدخل .
 
وأضافت مي عبد الحميد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه لا توجد أي مشاكل فنية فى الموقع الالكتروني لتسجيل البيانات، وبعض الشكاوي التى يستقبلها الصندوق عادة ما تتعلق بمشكلة ضعف خدمة النت لدي بعض المواطنين .
 
واوضحت انه تم بيه نحو 340 ألف كراسةً شروط من مكاتب البريد حتي الآن، لافتة إلى أن هناك نحو 131 ألف مواطن قاموا بسداد مقدمات الحجز حتي الآن، مشيرة إلي أن رفع المستندات تمثل اهم خطوة لاكتمال التقديم .
 
كانت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن إجمالى عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعى، حتى الآن، وعدد المستفيدين، وإجمالى مبالغ الدعم المخصصة للوحدات، لافتة إلى أن هناك أكثر من مليون و100 ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات مشروع الإسكان، منذ بدء طرح المشروع فى عام 2014 وحتى الآن.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروع الاسكان الاجتماعى

محدودى الدخل

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