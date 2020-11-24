اليوم السابع
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14 سهماً تهبط ببورصة مسقط هامشياً بجلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 02:07 م
14 سهماً تهبط ببورصة مسقط هامشياً بجلسة منتصف الأسبوع بورصة مسقط
كتب هانى الحوتى

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تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.10% خاسراً 3.57 نقطة ليغلق عند مستوى 3623.830 نقطة، وبلغ حجم التداول 13.6 مليون سهم بقيمة 4.1 مليون ريال عبر تنفيذ 397 صفقة لعدد 46 سهماً.
 
وارتفعت 8 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 1.96%، ثم سهم، ثم سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 1.33%، ثم سهم "اس ام ان باور القابضة" بنسبة 1.23%، فيما تراجعت 14 سهماً على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 8.33%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 6.76%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 2.78%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 3.3 مليون ريال عماني.
 
وفي سياق متصل أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية، عن إدراج الصكوك السيادية-الإصدار الخامس في سوق السندات والصكوك لغاية تاريخ استحقاقها في 24 نوفمبر 2022.

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