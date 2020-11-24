اليوم السابع
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وكالة الطاقة الدولية: إمدادات النفط العالمية لم تتأثر بعد هجوم منشأة جدة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 04:38 م
وكالة الطاقة الدولية: إمدادات النفط العالمية لم تتأثر بعد هجوم منشأة جدة الوكاله الدوليه للطاقه الذريه
كتب أحمد عرفة

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دعت الوكالة الدولية للطاقة الدولية للحذر من التهديدات التي تواجه إمدادات الطاقة العالمية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية: إمدادات النفط العالمية لم تتأثر بعد هجوم منشأة جدة.

وتوالت الإدانات العربية والعالمية، لاستهداف ميليشيا الحوثيين لمنشآت نفطية شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثى عبر مقذوف خزان للوقود فى محطة توزيع المنتجات البترولية فى شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

وأكدت الخارجية رفض مصر التام واستنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية، التى تُرتكب ضد منشآت حيوية بالمملكة، وبما يستهدف أمن الشقيقة السعودية وكذا استقرار امدادات الطاقة.

 


الوكاله الدوليه

الطاقه الذريه

النفط

جده

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