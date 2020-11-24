وزير النقل يؤكد على التطوير الكبير بالقطاع البحري وتحويله للنظام المميكن

كتب رضا حبيشى

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل "كنا الفترة اللى فاتت فى النازل في مجال النقل البحرى.. لكنه يشهد حاليا تطوير كبيرا وتحويله للعمل بالنظام المميكن". وأكد وزير النقل خلال مؤتمر النقل الذكى بحضور الدكتور محمد معيط والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ويحيي ذكى رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، إنه سيتم تحويل جميع الموانىء المصرية إلى موانىء ذكية مع الربط بالدول المجاورة مع إنشاء خطوط ملاحية جديدة لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية.



وذكر وزير النقل أن الوزارة تستهدف خلال الفترة الحالية تطوير منظومة النقل البحري وزيادة حركة التداول بها، لافتا إلى أن الوزارة تخطط أن يبقى الكونتير فى أى ميناء من الموانئ المصرية فترة تتراوح من 4 لـ 8 أيام ولا تزيد عن ذلك كما يحدث فى الموانئ العالمية.



وأضاف وزير النقل أنه مخطط إنشاء أرصفة جديدة وحواجز أمواج في موانىء الإسكندرية ودمياط، مع إنشاء محطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا، بالإضافة إلى تطوير ميناء بورتوفيق.

