وزير التعليم العالى: معدلات الإصابة بكورونا فى الحدود الآمنة ونتوقع زيادتها

كتب محمد عبد المجيد

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع كافة الملفات بدقة خاصة ما يتعلق بفيروس كورونا، وأن معدلات الإصابة بفيروس كورونا فى الحدود الآمنة ونسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية 38%، وأن معدلات الإصابة بكورونا فى الفترة الحالية تشبه الموقف الوبائى أبريل الماضى.



وأضاف وزير التعليم العالى، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج مساء DMC، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على فضائية DMC، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا فى الحدود الآمنة ونسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية 38%، وأن التعامل مع ملف كورونا لا يزال تحت السيطرة، وأن معدلات الإصابة بكورونا فى الفترة الحالية تشبه الموقف الوبائى أبريل الماضى، مشيرًا إلى أن الحكومة تتوقع زيادة معدلات الإصابة بكورونا خلال شهرى ديسمبر ويناير المقبلين.



وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، لا يوجد أمان فى التعامل مع وباء كورونا ولابد من الالتزام بالإجراءات الحكومية، وأن المواطنين يجب أن يشعرون بالمسئولية تجاه ما يحدث.

وأضاف وزير التعليم العالى، أن الحكومة أدارت أزمة كورونا بشكل جيد خلال الفترة الماضية، وأن المنظومة الصحية فى مصر أثبتت من خلال وزارة الصحة والتعليم العالى والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة، قدرتها على استيعاب الحالات، وإن القادم سيكون أحسن، والأهم من كل شىء أن يلتزم المواطن جيدا بالإجراءات الوقائية.



وأشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إلى أن أى كان مسمى اللقاح، هو نوع من أنواع التصارع، بسبب الأزمة الموجودة حاليا، وأن ما يحدث من يناير حتى شهر ديسمبر لن يحدث فى التاريخ، وأن اللقاحات الموجودة حاليا لا نعلم وقت بقاء الأجسام المضادة الخاصة بها فى جسم الإنسان.