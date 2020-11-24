وزيرا النقل والتخطيط ورئيس قناة السويس يشهدون توقيع 5 عقود للسكة الحديد والمترو

كتب رضا حبيشى

شهد اليوم المهندس كامل الوزير، وزير النقل والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس توقيع 5 عقود واتفاقيات فى مجال السكة الحديد والمترو والجر الكهربائى والموانئ الجافة.



وتضمنت الاتفاقيات توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ( نيرك) بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و صندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص متمثلا في المساهمين ( شركة بورسعيد للتنمية وشركة سامكريت للاستثمار وشركة حسن علام القابضة وشركة أوراسكوم للإنشاءات وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.

ووقع العقد كل من المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية " نيرك " وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي ،والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك وشرق بورسعيد للتنمية وشركاء القطاع الخاص يمثلهم المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للإستثمار، والمهندس عمرو عصام حسن علام العضو المنتدب لشركة حسن علام القابضة، والمهندس أسامة بشاى رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات، ومصطفى علي مصطفى موسى العضو المنتدب لشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والاقليمية مؤكدا على أن هذا التوقيع يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال توطين صناعة السكك الحديدية في مصر خاصة أن حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، يُتيح التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليميا ودولياً.



وأضاف وزير النقل أن الدولة تستهدف إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچياً ولوچيستياًفي هذا القطاع لإستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محليا بنسبة تصل إلى 40 % بموجب عقود تصنيع لتلبية الإحتياج المحلى والاقليمى والإفريقى فى ظل الإحتياج القادم والتغيرات الجديدة فى هذا المجال، مما يساهم فى توطين هذه الصناعات و زيادة الدخل القومى وكذا إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة في هذا المجال.



وأوضح الوزير أن توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر يعود إيجابيًا على الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث أصبح توطين تلك الصناعة ضرورة مُلحة لاستدامة الخدمة المقدمة فى هذا القطاع وخاصة مع التزايد السكاني والتوسع العمرانى كما أن له قيمة مضافة تتمثل فى المكون التكنولوجى العالى الذى يعود إيجابيًا على النمو فى مصر.



وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية لهذا المشروع نحو 240 مليون دولار علاوة على موقعه الاستراتيجي داخل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد بالمنطقة الإقتصادية وسيتم تنفيذه على مرحلتين الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية و سيتم إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويا ومن المتوقع مساهمة المشروع " نيرك " في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وخاصة أبناء مدن القناة.

ووافق مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة القتصادية لقناة السويس، بغرض القيام بتصنيع وإصلاح عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة القتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من ملائمة سعر المنتج النهائي.



كما تم توقيع إتفاقية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة الستوم مصر لمشروعات النقل لوضع اساس لمعمل محاكي لأنظمة اشارت السكك الحديدية داخل معهد تدريب وردان (المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية) حيث قام يتوقيع الإتفاقية كلان من المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية ومحمد خليل رئيس مجلس إدارة شركة ألستوم مصر لمشروعات النقل

اوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تأتي في اطار التعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات مشيرا الى أن مبادرة التدريب من قبل شركة ألستوم ترتكز علي مشروع تدريب المدربين من العاملين بالسكة الحديد والتي تستهدف خلق جيل مؤهل من المدربين بما يمكنهم من نقل المعرفة الخاصة لأنظمة الاشارات لمتدربي السكك الحديدية والاستفادة من مركز تدريب وردان التابع للهيئة، لافتاً إلى أنه من المستهدف أن تسهم مبادرة التدريب في تطوير وتأهيل قدرات العنصر البشري بالسكة الحديد وزيادة كفاءة التشغيل.



وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئه العامة للموانئ البرية والجافة، وتحالف امريكي انجليزي مصري لعمل دراسة جدوي مبدئيه لميناء سوهاج الجاف والمنطقة اللوجستية

وقد قام بتوقيع العقد من جانب الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة اللواء / عمرو اسماعيل رئيس الهيئة ومن جانب التحالف السيدة / مي الزمر قائد التحالف.



وقال الوزير ان مدة الدراسة ٩ اشهر يقدم بعدها التحالف دراسة الجدوي المبدئية لإدارة وتنفيذ ميناء سوهاج الجاف الذي سيقام علي مساحة ٤٥ فدان والذي يعد من المشاريع الهامة التي تنفذها وزارة النقل في الصعيد لخدمة المشروعات التنموية والصناعية في سوهاج والتي تتكامل مع مشروعات الموانئ مضيفاً ان الاهتمام بهذا النوع من المشروعات يؤكد رغبة الدولة في تنمية الصعيد ويتكامل مع رؤية الدولة في تنفيذ المشروعات المتنوعة.



الجدير بالذكر ان التحالف الثلاثي الذي يقوم بتنفيذ دراسة الجدوي يضم كل من باسيفندر وهي شركة امريكية للاستثمارات البنكية وهي ممول المشروع، ولدي الشركة سابقة اعمال متميزة ومنها تمويل وإدارة وانشاء محطة طاقة شمسية بطاقة ٣٠٠ ميجا وات في استراليا، تمويل وانشاء مصنع ادوية في الهند، تمويل محطة تحلية في الكاميرون، تمويل وانشاء مجزر الي في الاوغندا، تمويل وانشاء وتطوير جزء في ميناء موريتانيا) و(شركة اكتف فريت نتورك وهي شركة مصرية مسؤولة عن التشغيل ومن الأعمال التي شاركت فيها حيث تضم اكبر عدد من وكلاء الشحن حول العالم بحوالي ٣٠٠وكيل، حيث تقوم بتغطية ٨٠ دولة حول العالم) و(شركة هافي وايت وهي شركة انجليزية وهي المسؤولة عن التدريب ومن الأعمال التي شاركت فيها ادارة موانيء ومطارات، امتلاك ١٣٢ وكالة طيران في العالم، تشغيل وادارة الموانيء الجوية.)



وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين شركة هواوي وشركة ترانس آي تي حيث وقع الاتفاقية المهندس خالد عطية رئيس شركة ترانس اي تي ممثلا عن وزارة النقل والسيد / تيد وانج الرئيس التنفيذي لهواوي مصر.



أكد وزير النقل أن الهدف من توقيع الإتفاقية هو تأهيل وتدريب فريق عمل شركة ترانس آي تي ونقل الخبرات للاستعانة بالشركة في المشروعات التي تقوم شركة هواوي بتنفيذها داخل مصر وخارج مصر مشيراً إلي أن شركة هواوي تطمح في تنفيذ عدد من المشروعات داخل وزارة النقل في مجالات التكنولوجيا والاتصالات بالشراكة مع شركة ترانس آي تي مثل مشروع إحلال وتجديد شبكة الميكروويف الخاصة بسكك حديد مصر، مشروع تطوير شبكة المعلومات الخاصة بهيئة سكك حديد مصر ، المشاركة في مشروع ميكنة منظومة النقل العام.



وأشار الوزير إلي ايجابية الشراكة مع شركة هواوي من نقل الخبرات والتدريب والمشاركة في مشروعات داخل وخارج وزارة النقل مما يفيد في توطين الدعم الفني للمشروعات بالإضافة إلى شريحة خصم على أسعار منتجات الشركة من أجهزة وأنظمة



كما تم التوقيع على إتفاقية لإطلاق اسم مشروع (One Ninety) على إحدى محطات مونوريل العاصمة الإدارية بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة.

