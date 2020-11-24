وزارات الصحة والخارجية والدفاع الأمريكية: بدأنا التعامل مع فريق بايدن الانتقالى

كتب أحمد عرفة

قالت وزارات الصحة والخارجية والدفاع الأمريكية: بدأنا التعامل مع فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الانتقالي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وسيعلن الرئيس المنتخب، جو بايدن بعد قليل عن المزيد من الاختيارات الوزارية ويقدم بعض الشخصيات البارزة في إدارته القادمة. وسيكشف جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس النقاب عن المزيد من الأسماء لإدارتهما ويقدمان بعضًا من اختيارات مجلس الوزراء.

سيظهر الرئيس المنتخب وهاريس في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.

كشف الرئيس الأمريكي، المنتخب جو بايدن، الإثنين، عن أعضاء فريقه لمناصب الخارجية والداخلية والأمن القومى والمخابرات، حيث كلف الرئيس الأمريكى المنتخب رسميا أنتونى بلينكين بتولى وزارة الخارجية فى إدارته، كما عين جون كيرى مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ، وأفريل هينز مديرا للمخابرات الوطنية.