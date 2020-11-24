اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 12:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هيئة مكافحة الفساد فى الصين تعاقب أكثر من 13 ألف مسؤول

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 11:30 م
هيئة مكافحة الفساد فى الصين تعاقب أكثر من 13 ألف مسؤول الصين - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت أعلى هيئة لمكافحة الفساد في الصين أنه تمت معاقبة 13442 مسؤولا صينيا في أكتوبر على انتهاكهم قواعد التقشف.

وذكر بيان صادر عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية أن المسؤولين متورطون في 9309 قضايا.

وأوضح البيان أن بين المسؤولين المعاقبين 57 على مستوى الولاية أو ما يعادلها، و737 على مستوى المحافظة أو ما يعادلها.

وبينهم 7355 عوقبوا بسبب ممارسات بيروقراطية أو شكليات من أجل الشكليات، حيث تم التعامل مع 5000 قضية ذات صلة.

ومن ناحية أخرى، حققت السلطات أيضا في 4363 قضية متعلقة بسلوكيات المتعة والإسراف، مثل منح أو قبول الهدايا ومنح بدلات أو مكافآت غير مصرح بها وسوء استخدام الأموال العامة للمآدب حيث عوقب 6087 مسؤولا، وفقا لما ذكره البيان.

وأصدر الحزب الشيوعي الصيني قاعدة النقاط الثماني لتحسين سلوك الحزب والحكومة في أواخر 2012 لمكافحة ممارسات العمل غير المرغوب فيها.

 

 


الصين

هيئة مكافحة الفساد بالصين

الحزب الشيوعى الصينى

مكافحة الفساد بالصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة