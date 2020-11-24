هروب متهم خلال عرضه على مصلحة الطب الشرعى فى السيدة زينب

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن متهم مضبوط فى قضية سرقة توك توك بالهرم، من الهرب، من أفراد القوة الأمنية التى تتولى تأمينه خلال عرضه على مصلحة الطب الشرعى، لإجراء تحليل له لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، حيث غافل القوة الأمنية وتمكن من الفرار، وجارى تكثيف التحريات لتحديد مكان هروبه والقبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد هروب أحد المتهمين خلال عرضه على مصلحة الطب الشرعى، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن المتهم عاطل، تم القبض عليه لاتهامه فى قضية سرقة، وتوجهت مأمورية أمنية لعرضه على مصلحة الطب الشرعى، بالسيدة زينب، لإجراء تحليل له، وبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، إلا أنه غافل القوة الأمنية، وتمكن من الهرب.

وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، لإجراء التحريات للقبض على المتهم، وتحديد أماكن هروبه، وأخطرت النيابة للتحقيق.