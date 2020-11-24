نقيب قراء القرآن الكريم: لا مانع من قبول المطرب بهاء سلطان بالنقابة

كتب-أحمد صلاح العزب

قال الشيخ محمد حشاد نقيب قراء القرآن الكريم، إن هناك عدد من المواقع قامت بالتوصل معه للسؤال هل يجوز لبهاء سلطان الانضمام إلى النقابة؟ فكان الجواب هو إذا كان تتوفر فية شروط الالتحاق بالنقابة وهى حفظ القرآن الكريم وحسن السير والسمعة والسلوك فلا مانع مطلقا من أنضمامه للنقابة.





وأشار حشاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة مساءًا الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على القناة الأولى المصرية، إلى أن قراءة القران تختلف كثيرا عن الابتهالات، مؤكدا على أنه إذا كان بهاء سلطان سيقوم بغناء أغانى ليست مبتذله فمن الممكن إنضمامه إلى النقابة لأنه إذا قام بالغناء في حفلات مبتذله فسيتوجة انتقادات كبيرة إلى النقابة.

وشارك المطرب بهاء سلطان مع متابعيه خلال الساعات الماضية مقطع يتلو خلالها القرآن الكريم ونال إعجاب الكثيرين.





ولد بهاء لأب مصرى وأم بحرينية، وعشق الغناء منذ الصغر، ولكن رحلة صعوده، تخللتها سلسلة طويلة من الخلافات، وكانت بدايته الفنية فى كورال وراء الفنان حسام حسنى فى التسعينيات، وبعدها إلتقى بالشاعر والمطرب مصطفى كامل، الذى قدمه للمنتج نصر محروس، ومن هنا كانت البداية، فكانت الانطلاقة بألبوم فرى مكس1.