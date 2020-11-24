نائب محافظ القليوبية تتابع مشروعات بلاعات صرف الأمطار والرصف وتغطية الترع بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، جولة تفقدية، لمدينة طوخ لمتابعة المشروعات وإزالة المعوقات بها ودفع الأعمال وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وذلك لإزالة كافه المعوقات وسرعة إنجاز الأعمال وتسليم محطات الصرف الصحى في المواعيد المحددة.

وبدأت "ريان"، الزيارة بتفقد بلاعات صرف الأمطار بشارع أحمد عبدالعزيز بالمدينة بجوار موقف بلتان، وتلاحظ عدم الانتهاء من الأعمال بسبب بعض الإجراءات وعلى الفور تم التواصل مع المرور والطرق والمجلس وشركة مياه الشرب للتنسيق بينهم لإنهاء الأعمال وإزالة المعوقات، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة موجة سيول الأمطار، كما تم الاستماع لشكاوى أهالى المنطقة.

وكلفت "ريان"، نائب رئيس المدين بالمرور غدا مع مسؤل شركه المياه على بلاعات صرف الأمطار وتشغيلها جميعا وإزالة المعوقات بها وموافاتها بتقرير عن البلاعات وعددها والمعطل والجارى، جاء ذلك بحضور مصطفي حسانين نائب رئيس المدينة.

كما تفقدت "ريان"، رصف طريق "مزلقان ذكى _ السلخانة"، بعرض 7م وبطول 500 متر بقرية نامول حيث تم الانتهاء من أعمال وضع طبقة السن وأيضا طريق "السلخانة _حتى الدائري الحر" بعرض 7 متر بطول 500متر، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، وسيتم الانتهاء من أعمال الرصف خلال أسبوعين.

وتابعت ننائب المحافظ، الجولة بتفقد أعمال مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بقرية نامول مركز طوخ، حيث تم البدء فى التنفيذ وذلك بعد إزالة كافة المعوقات التى واجهت المحطة خلال الفترة الزمنية السابقة، وجارى العمل بالمرحلة الأولى من المحطة بطاقه انتاجية "10.000_ 20.000 م٣ /يوم"، بنظام المعالجة SBR وستقوم المحطة بخدمة 7 قرى وهى "سنهرة _ خلوة سنهرة _ نامول"، حيث تم صب الخرسانة العادية لقواعد السور بالإضافة إلى التجهيز لصب العادية لأحواض التجفيف وسيتم الانتهاء من المحطة خلال عام ونصف.

واختتمت "ريان"، جولتها بتفقد أعمال تغطية ترعة المرصفاوية بطول 100متر بقرية كفر الحصافة حيث تم الانتهاء من الأعمال بنسبة 40% ، وتعد ضمن مشروعات القري الأكثر احتياجا، بالإضافه إلى تغطية 100متر أخرى، وسيتم التشجير والإنارة على جانبى الطريق فور الانتهاء منها.

خلال الجولة



متابعة بلاعات صرف الأمطار



متابعة رصف الطرق بطوخ



نائب محافظ القليوبية تتابع المشروعات التنموية بطوخ